Ростовчанам рассказали, куда деть елку после новогодних праздников

«Напомним, пихты, ели, сосны не относятся к ТКО. Это крупногабаритные отходы. Засорять контейнеры для ТКО хвойными нельзя. Это приводит к помехам при загрузке мусора в машину, повреждению спецтехники, контейнеров, а также конвейеров на сортировочном комплексе», — напомнил регоператор.
Жители донской столицы могут сдать елку на переработку в пункты приёма: первый начнет свою работу 9 января на улице Каширской 8/6. Еще около 10 точек сбора откроются 21 января в разных частях города.
Отмечается, что отслужившие новогодние деревья обретут вторую жизнь: станут кормом для животных, материалом для обустройства вольеров, удобрением для растений, щепой для хозяйственных нужд на объектах компании.