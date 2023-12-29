Ростовчанам рассказали, куда деть елку после новогодних праздников

«Напомним, пихты, ели, сосны не относятся к ТКО. Это крупногабаритные отходы. Засорять контейнеры для ТКО хвойными нельзя. Это приводит к помехам при загрузке мусора в машину, повреждению спецтехники, контейнеров, а также конвейеров на сортировочном комплексе», — напомнил регоператор.