В Хабаровске врачи спасли жизнь младенца с разрывом аневризмы мозга

Согласно статистическим данным, аневризма — выпячивание стенки артерии — возникает в головном мозге примерно у 5% людей в мире. У детей она чаще всего образуется из-за врождённых патологий. Разрыв аневризмы в 30% случаев заканчивается летальным исходом.