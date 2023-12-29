В Хабаровске врачи спасли жизнь младенца с разрывом аневризмы мозга

В Хабаровске хирурги спасли жизнь младенца, у которого произошёл разрыв аневризмы головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Операция прошла 28 декабря в Детском нейрохирургическом центре. Специалисты провели ребёнку эндоваскулярную окклюзию — выключили опасный сосуд из кровотока при помощи пункции. Сейчас с малышом всё в порядке.
«Такие высокотехнологичные операции проводятся благодаря современному медицинскому оборудованию, полученному по федеральному проекту “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” национального проекта “Здравоохранение”», — рассказали в минздраве.
Согласно статистическим данным, аневризма — выпячивание стенки артерии — возникает в головном мозге примерно у 5% людей в мире. У детей она чаще всего образуется из-за врождённых патологий. Разрыв аневризмы в 30% случаев заканчивается летальным исходом.