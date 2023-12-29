В Воронеже на гастрономическом фестивале приготовят 100-метровый рулет

Фестиваль пройдет на территории, прилегающей к ресторану «Коптильня» (улица Кольцовская, 24К) с 12.00 до 17.00. Главным его событием станет приготовление огромного рулета «Чернозем» длиной 100 метров. Тем самым кулинары планируют установить рекорд. Причем его собираются официально зафиксировать. Для этого на фестиваль пригласили комиссию из «Книги рекордов России». А потом всем желающим дадут кусочек из блюда-рекордсмена. Руководить процессом приготовления огромного рулета будет победитель российской премии «Шеф-повар года» по ЦФО Евгений Матусевич.