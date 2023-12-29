В Воронеже на гастрономическом фестивале приготовят 100-метровый рулет

В Воронеже череду предстоящих праздников завершит гастрономический фестиваль «Воронеж — Родина Нового года». Его планируют провести 14 января. Как раз на Старый Новый год.
Фестиваль пройдет на территории, прилегающей к ресторану «Коптильня» (улица Кольцовская, 24К) с 12.00 до 17.00. Главным его событием станет приготовление огромного рулета «Чернозем» длиной 100 метров. Тем самым кулинары планируют установить рекорд. Причем его собираются официально зафиксировать. Для этого на фестиваль пригласили комиссию из «Книги рекордов России». А потом всем желающим дадут кусочек из блюда-рекордсмена. Руководить процессом приготовления огромного рулета будет победитель российской премии «Шеф-повар года» по ЦФО Евгений Матусевич.
Кроме того, организаторы обещают немало других развлечений: новогоднюю ярмарку, выступления артистов и аниматоров, кулинарные мастер-классы от местных шеф-поваров, поздравления от Деда Мороза Черноземья и розыгрыш подарков с выставки «Россия». Гостей фестиваля также ждет теплая зона отдыха с согревающими напитками. Детям покажут мультики, для них, кстати, проведут свои мастер-классы.
Подробнее о фестивале можно узнать здесь.