Жители Новосибирска рассказали, почему не отмечают Новый год

Новый год считается главным зимним праздником во всем мире. Россияне традиционно готовят праздничный стол, слушают поздравление президента и под бой курантов открывают шампанское.
Но далеко не все верят в волшебство в новогоднюю ночь. Новосибирцы, которые отказались от праздника, объяснили свою позицию.
Местный житель Игорь считает, что 1 января — это всего лишь дата, которую люди сами назначили для подведения итогов.
«Этот день наживаются торговцы, барыги и прочие алчные люди, а я не хочу приносить им сверхприбыль только из-за праздника. Кроме того, для многих Новый год — повод напиться и объесться, забросить диеты и даже спиться на праздники. Для меня это чуждо», — отметил сибиряк, передает НГС.
По его мнению, салюты — это деньги на ветер. Игорь считает главным зимним праздником День весеннего равноденствия.
Жительница Новосибирска Анна поделилась своей личной историей. Она праздновала Новый год с семьей и друзьями. Уже несколько лет она отмечает праздник. Четыре года назад мама Анны серьезно заболела и умерла 31 декабря.
«Возможно, в будущем я снова смогу радоваться салютам и всем новогодним прелестям, но сейчас каждый раз, когда город начинают украшать к празднику, я вспоминаю то, что произошло», — поделилась женщина.
Наталья не празднует Новый год уже 10 лет. Ей не хочет наедаться и пить алкоголь.
У новосибирца Антона с его супругой политика накопления. Три года назад члены семьи договорились, что не будут дарить и принимать подарки. Вместо этого они откладывают деньги на путешествия в теплые страны в феврале.
В новогоднюю ночь супруги выпивают немного шампанского, слушают речь президента и ложатся спать.