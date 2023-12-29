Жители Новосибирска рассказали, почему не отмечают Новый год

«Этот день наживаются торговцы, барыги и прочие алчные люди, а я не хочу приносить им сверхприбыль только из-за праздника. Кроме того, для многих Новый год — повод напиться и объесться, забросить диеты и даже спиться на праздники. Для меня это чуждо», — отметил сибиряк, передает НГС.