Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде: главные площадки, концерты, экскурсии

До наступления 2024 года остаются считанные дни, и нижегородцы уже продумывают, как проведут новогоднюю ночь. Кто-то останется дома в кругу семьи, а кто-то решит отправиться вместе с близкими и друзьями погулять в город. В преддверии праздника «Комсомолка» публикует подробную афишу развлечений на Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими, а также где будут находиться главные площадки праздничных гуляний.