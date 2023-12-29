Куда сходить на Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде: главные площадки, концерты, экскурсии

До наступления 2024 года остаются считанные дни, и нижегородцы уже продумывают, как проведут новогоднюю ночь. Кто-то останется дома в кругу семьи, а кто-то решит отправиться вместе с близкими и друзьями погулять в город. В преддверии праздника «Комсомолка» публикует подробную афишу развлечений на Новый год 2023−2024 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими, а также где будут находиться главные площадки праздничных гуляний.
Нижегородская ярмарка.
Настоящий праздник в новогоднюю ночь развернётся на Ярмарочной площади, которая стала главной городской площадкой для празднования Нового года. Посетители смогут погрузиться в атмосферу пушкинских сказок — на площадке будут звучать цитаты из известных произведений, будут работать тематические фотозоны. Посетителей будут развлекать аниматоры в костюмах героев пушкинских произведений. На ярмарочном базаре будут продаваться новогодние сувениры и угощения, а в Самоварной гостям предложат специальное новогоднее меню. Забронировать столики на новогоднюю ночь там можно заранее.
Локация будет работать до 03:00.
Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского.
Площадь Минина и Пожарского не станет главной точкой празднования Нового года в Нижнем Новгороде, однако это не значит, что там нечего будет посмотреть. Гости города и горожане смогут полюбоваться красивой елью, стоящей напротив памятника Валерию Чкалову, и пройтись по Кремлёвскому бульвару вдоль деревьев, подсвеченных светодиодными гирляндами.
В полночь с 31 декабря на 1 января по традиции на фасаде Дмитриевской башни можно будет увидеть 3D-мэппинг шоу. Сначала пробьют символичные куранты, прозвучит Государственный гимн Российской Федерации. Трансляция новогоднего представления продлится до 03:00.
Затем стоит держать путь на Большую Покровскую, чтобы полностью окунуться в атмосферу новогоднего праздника. На главной пешеходной улице Нижнего можно будет найти много интересных фотозон и красивых локаций. Так, почти в самом начале Покровки со стороны площади Минина установлена локация в виде новогоднего подарка — белой коробки с красным бантом.
Мероприятия «Горьковской елки» на Театральной площади и традиционной ярмарки на площади Горького закончатся до наступления новогодней ночи, однако эти локации останутся доступными для посещения. Там вы найдёте «Мастерскую Снегурочки», студию «Новогоднего радио Деда Мороза».
Тем, кто решит пройти по Большой Покровской до площади Горького, на пути встретятся различные фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Парк Швейцария.
Новогодние активности развернутся и на территории парка «Швейцария». Так, до 03:00 1 января будет работать каток, расположенный прямо возле детского центра. Быстрее всего до него можно добраться через вход рядом с остановкой «Тобольские казармы» (около ТЦ «Океанис»). Расписание сеансов массового катания: с 23:30 до 01:00 и с 01:30 до 03:00.
Основные гуляния в новогоднюю ночь в парке будут сосредоточены на центральной площади. С 23:30 до 03:00 будет проходить новогодняя дискотека, также будут работать фотозоны, а волшебную атмосферу создаст яркая иллюминация.
Веселить гостей и поднимать настроение будут также Дед Мороз, Снегурочка и мимы. С этими персонажами можно будет пообниматься, потанцевать, поиграть в игры и, конечно, сделать снимок на память. Интерактивное шоу будет идти с 23:30 до 02:30.