В Воронеже в новогодние каникулы изменят схему движения от Шишкова к Тимирязева

В мэрии Воронежа сообщили об изменениях в схеме движения в новогодние каникулы. Связаны они с вводом в эксплуатацию новой дороги от Шишкова к Тимирязева, коснутся они прежде всего участка на улице Крынина.
Открыть движение по улице Крынина и дороге от улицы Загоровского к улице Ломоносова решили именно в зимние каникулы, когда поток транспорта невелик. Так водителям будет легче освоиться с новым маршрутом. О точной дате открытия обещают сообщить позднее.
После открытия улицы Крынина некоторые строительные работы продолжат. В частности, будут завершать обустройство пешеходных переходов. В них есть лифты, а для их запуска нужно соблюсти определенный процедуры: приемка заказчиком, передача на баланс, определение эксплуатирующей организации. Поэтому движение по новой дороге будет идти по временной схеме — в зоне жилой застройки будет устроен временный наземный пешеходный переход.
После открытия надземных переходов временный демонтируют. И тогда движение запустят по полноценной схеме. Временный пешеходный переход до момента открытия постоянных продолжит действовать и на улице Загоровского.
Чтобы уменьшить эффект «бутылочного горлышка» при выходе транспорта с улицы Крынина на улицу Тимирязева, будет корректироваться схема движения и на участке от ВГАУ до развязки Северного моста, где уже установлены, но пока закрыты, дополнительные дорожные знаки и светофоры. Некоторые проезды от улицы Ломоносова к Березовой Роще станут односторонними (для обеспечения более безопасного разворота), а движение в районе ВГАУ будет идти во встречном направлении. В перспективе участок в районе остановки «Березовая Роща» также реконструируют для увеличения его пропускной способности.