В Воронеже в новогодние каникулы изменят схему движения от Шишкова к Тимирязева

Чтобы уменьшить эффект «бутылочного горлышка» при выходе транспорта с улицы Крынина на улицу Тимирязева, будет корректироваться схема движения и на участке от ВГАУ до развязки Северного моста, где уже установлены, но пока закрыты, дополнительные дорожные знаки и светофоры. Некоторые проезды от улицы Ломоносова к Березовой Роще станут односторонними (для обеспечения более безопасного разворота), а движение в районе ВГАУ будет идти во встречном направлении. В перспективе участок в районе остановки «Березовая Роща» также реконструируют для увеличения его пропускной способности.