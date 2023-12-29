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Новогоднее происшествие: 31 декабря на омичей обрушится магнитная буря

Однако в январе 2024 года никаких магнитных возмущений не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°

С 31 декабря жителей Омска ожидает магнитная атака. Такую информацию предоставила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Лёгкая магнитная буря ожидается 28 и 30 декабря. В последний день года интенсивность атаки увеличится. По словам астрономов, после Нового года никаких значительных возмущений в магнитосфере Земли не ожидается.

Напомним, в начале зимы омичи столкнулись с сильными магнитными бурями. Особо сильное возмущение было зафиксировано 1 декабря — тогда буря достигла семи баллов и стала четвёртой по силе за весь 2023 год.