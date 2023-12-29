Новогоднее происшествие: 31 декабря на омичей обрушится магнитная буря

С 31 декабря жителей Омска ожидает магнитная атака. Такую информацию предоставила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Лёгкая магнитная буря ожидается 28 и 30 декабря. В последний день года интенсивность атаки увеличится. По словам астрономов, после Нового года никаких значительных возмущений в магнитосфере Земли не ожидается.
Напомним, в начале зимы омичи столкнулись с сильными магнитными бурями. Особо сильное возмущение было зафиксировано 1 декабря — тогда буря достигла семи баллов и стала четвёртой по силе за весь 2023 год.