Названы экстренные номера на новогодние праздники в Красноярске

Если у вас отключили свет, то позвоните в диспетчерскую «Красноярскэнерго». Для Центрального и Советского районов — 220−19−13, для Октябрьского и Железнодорожного — 244−03−77, для Кировского и Свердловского — 221−06−96, а также для Ленинского и поселка Суворовский — 266−91−46.