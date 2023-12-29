Названы экстренные номера на новогодние праздники в Красноярске

В мэрии опубликовали список номеров, которые могут пригодиться при возникновении происшествий, коммунальных аварий и других ситуаций.
Так, если у вас вдруг перестала течь холодная вода из-под крана, то обратитесь в диспетчерскую «КрасКома» по телефону 211−39−63. Линия работает круглосуточно.
Если у вас отключили свет, то позвоните в диспетчерскую «Красноярскэнерго». Для Центрального и Советского районов — 220−19−13, для Октябрьского и Железнодорожного — 244−03−77, для Кировского и Свердловского — 221−06−96, а также для Ленинского и поселка Суворовский — 266−91−46.
Если вас беспокоит неурядица с отоплением, то обратитесь в красноярскую теплотранспортную компанию. Она подразделяется на правобережную и левобережную. Правый — 264−18−62, левый — 214−93−51.