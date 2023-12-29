Движение по Крымскому мосту утром 29 декабря временно перекрывали дважды

Напомним, Крымский мост отремонтировали раньше срока. Как цитирует вице-премьера Марата Хуснуллина краевой оперштаб, переправу полностью восстановили, а движение по всем четырём полосам открыли на 18 дней раньше срока. Работы велись меньше трёх месяцев. За это время дорожники демонтировали два повреждённых пролёта и надвинули новые. На это ушло 534 тонны металлоконструкций. Для покрытия потребовалось более 360 тонн асфальтобетона.