Движение по Крымскому мосту утром 29 декабря временно перекрывали дважды, сообщает оперативный штаб республики Крым.
В восемь часов утра его приостановили примерно на полчаса, в 9:15 мост снова перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие.
В 9:30 движение автотранспорта по мосту было возобновлено.
Напомним, Крымский мост отремонтировали раньше срока. Как цитирует вице-премьера Марата Хуснуллина краевой оперштаб, переправу полностью восстановили, а движение по всем четырём полосам открыли на 18 дней раньше срока. Работы велись меньше трёх месяцев. За это время дорожники демонтировали два повреждённых пролёта и надвинули новые. На это ушло 534 тонны металлоконструкций. Для покрытия потребовалось более 360 тонн асфальтобетона.