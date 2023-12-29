Закроются раньше: как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники 2023−2024

31 декабря 2023 года все магазины в Самаре, как и по всей стране, закроются пораньше. Рассказываем, как будут работать торговые центры в Самаре на Новый год и январских каникулах в 2024 году.
Как будут работать торговые центры в Самаре 31 декабря 2023
В воскресенье, 31 декабря 2023 года, ТК «Амбар» работает до 19.00, гипермаркет «Ашан» в нем — до 20.00. «Гудок», «Вива Лэнд», Эль Рио«, “МегаСити”, “Космопорт” будут открыты с 10:00 до 20:00, “Аврора” — с 10:00 до 21:00, “Парк Хаус” — с 10:00 до 18:00. Кинотеатры в указанных торговых центрах будут работать до 20.00, а продуктовые гипермаркеты — до 21.00.
LETOUT молл 31 декабря открыт с 10 до 19 часов, «Самарские термы» в нем работают до 22.00.
Как будут работать торговые центры в Самаре на январских каникулах 2024
В понедельник, 1 января 2024 года, все крупные моллы не работают, однако будут открыты некоторые зоны развлечений, фудкорты и кинотеатры. Так, в «Амбаре» с 12:00 до 22:00 будут работать кинотеатр, зона развлечений и фудкорт. В «Гудке» с 11:00 до 01:00 открыт «Мягкий кинотеатр», с 11.00 до 24.00 — «Лента». В «Вива Лэнде» с 13:00 до 22:00 — кинотеатр, магазины электроники и бытовой техники, фудкорт, с 13:00 до 23:00 — «Перекресток».
1 января LETOUT молл тоже не будет работать, но в нем с 12 до 22 часов можно зайти в «Перекресток», кинотеатр, «Джанго парк», фудкорт. «Самарские термы» работают в том же режиме, что и 31 декабря.
«Аврора» — с 15:00 до 22:00, фудкорт — с 12:00; в «Эль Рио» с 10:00 — «Лента», с 11:00 — фудкорт и кинотеатр. В «МегаСити» с 13:00 до 20:00 — «Перекресток», с 15:00 до 00:00 — ресторан «Хокку»; в «Парк Хаусе» с 12:00 — кинотеатр, с 13:00 — «Перекресток» и с 15:00 — рестораны; «Мега» — с 14:00 до 22:00. В «Космопорте» с 11:00 до 01:00 будет открыт кинотеатр, а с 15.00 до 23.00 — два ресторана.
Во вторник, 2 января 2024 года, все торговые комплексы вернутся к обычному графику работы.