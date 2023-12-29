Закроются раньше: как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники 2023−2024

«Аврора» — с 15:00 до 22:00, фудкорт — с 12:00; в «Эль Рио» с 10:00 — «Лента», с 11:00 — фудкорт и кинотеатр. В «МегаСити» с 13:00 до 20:00 — «Перекресток», с 15:00 до 00:00 — ресторан «Хокку»; в «Парк Хаусе» с 12:00 — кинотеатр, с 13:00 — «Перекресток» и с 15:00 — рестораны; «Мега» — с 14:00 до 22:00. В «Космопорте» с 11:00 до 01:00 будет открыт кинотеатр, а с 15.00 до 23.00 — два ресторана.