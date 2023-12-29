Жительница Кубани Анна Позднякова отмечает столетний юбилей.
Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Анна Егоровна ушла на фронт добровольцем в 1943 году. Служила она санитаркой эвакогоспиталя в военном поезде. В Освенциме получила ранение.
После победы работала в колхозе имени Ленина в селе Белая Глина.
Анна Позднякова награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Вениамин Кондратьев поздравил юбиляршу, пожелав здоровья, мира и благополучия.
В ноябре вековой юбилей отмечал житель Кубани Василий Куликов. На фронт Василий Куликов ушел в 1942 году. Воевал на Волховском, Ленинградском и Первом Украинском фронтах. Василий Семенович участвовал в освобождении Польши, Австрии, Чехословакии и в прорыве блокады Ленинграда.