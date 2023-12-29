Стало известно, где появится новый сухопутный маршрут в Крым

Из Херсонской области запустят еще один альтернативный коридор в Крым. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Новый транспортный маршрут в Крым запустят из Херсонской области по Арабатской стрелке. Кроме того, планируется открыть железнодорожное пассажирское сообщение через Запорожскую и Херсонскую области.
Подобные меры помогут улучшить транспортную связь с полуостровом и разгрузить Крымский мост. Херсонская область является единственным сухопутным путем в Крым, заключил губернатор.