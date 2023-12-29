С 30 декабря в Перми вновь запустят трамвайный маршрут № 3

С 30 декабря в Перми откроют движение по трамвайной линии на Красный Октябрь и возобновит работу трамвай № 3, сообщает городской департамент транспорта. Маршрут обеспечит связь микрорайона Парковый с предприятиями вдоль улицы Дзержинского, проходными госуниверситета и железнодорожным вокзалом. Также к прежнему маршруту следования вернутся автобусы № 35.
Однако ремонт на данном участке еще не завершен. Оставшиеся работы продолжат весной, после схода снега. Сейчас будет осуществлен технический запуск движения для удобства пассажиров.
Напомним, ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского начался в начале сентября этого года. В связи с этим, трамвай маршрута № 3 временно прекратил свою работу. А маршруты № 4, 5, 6, 7, 8 и 11 перевели из обслуживания в депо «Красный Октябрь» в депо «Балатово». Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вдоль улицы Дзержинского, продлили автобусный маршрут № 35. Он курсировал до остановки «Завод Профнастила».