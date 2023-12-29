С 30 декабря в Перми вновь запустят трамвайный маршрут № 3

Напомним, ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского начался в начале сентября этого года. В связи с этим, трамвай маршрута № 3 временно прекратил свою работу. А маршруты № 4, 5, 6, 7, 8 и 11 перевели из обслуживания в депо «Красный Октябрь» в депо «Балатово». Для удобства сотрудников предприятий, расположенных вдоль улицы Дзержинского, продлили автобусный маршрут № 35. Он курсировал до остановки «Завод Профнастила».