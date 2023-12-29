О достопримечательностях Хабаровска рассказали по федеральному телевидению

О достопримечательностях Хабаровска рассказал один из федеральных каналов. Телеканал «Россия 24» подготовил сюжет, который буквально начинается с графа Муравьева-Амурского. Бронзовую статую традиционно сравнили с изображением на купюре в пять тысяч рублей.
Хабаровск резко контрастирует на фоне загородных пейзажей, ради которых нужно преодолеть приличное расстояние. К слову сказать, добраться до тайги близ Хехцирского заповедника на обычной машине сложно, но возможно. Ради этих видов и добираются сюда туристы из разных регионов России. В 2023 году эти места посетили больше трех тысяч туристов из городов России. В планах на 2024 год увеличить этот показатель минимум на 10 процентов.
Близ Комсомольска-на-Амуре расположен горнолыжный комплекс «Холдоми». Здесь есть единственная в России канатная дорога с подогревом кресел. Любителям готовы предложить туристическую базу «Снеговик», где можно покататься на лыжах. Здесь за год побывало около 30 тысяч туристов.