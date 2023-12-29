О достопримечательностях Хабаровска рассказали по федеральному телевидению

Хабаровск резко контрастирует на фоне загородных пейзажей, ради которых нужно преодолеть приличное расстояние. К слову сказать, добраться до тайги близ Хехцирского заповедника на обычной машине сложно, но возможно. Ради этих видов и добираются сюда туристы из разных регионов России. В 2023 году эти места посетили больше трех тысяч туристов из городов России. В планах на 2024 год увеличить этот показатель минимум на 10 процентов.