Новосибирскую область накроет новогодний шторм 29−30 декабря

Штор накроет регион и соседние области в ночь с 29 на 30 декабря. Об этом сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».
На трассах региона ожидаются снегопады, метели и гололед. Порывы ветра будут достигать 23 м\с. Днем возможен ледяной дождь, что только усугубить дорожную обстановку.
Такая же ситуация будет на дорогах Омской, Томской и Кемеровской областей.
И хотя сотрудники «Сибуправтодора» в эти дни будут проводить противогололедную обработку трасс в усиленном режиме, водителей все же просят воздержаться от поездок в эти дни или хотя бы соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что под Новый год Новосибирск накроет очередная волна холода.