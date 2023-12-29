Онкологи назвали белорусам симптом рака, возникающий во время застолья

Онкологи назвали белорусам и всем читателям симптом рака, появляющийся во время застолья, пишет «Российская газета».
Специалисты обращают внимание на то, что человека должно насторожить чувство тошноты, которое возникает как во время, так и после еды. Вместе с тем российский онколог Олег Кит обратил внимание на то, что нельзя игнорировать во время еды и такой симптом, как чувство задержки. Он пояснил, что речь идет про ощущение, когда кажется, что еды остановилась вверху живота. Среди еще одного тревожного признака врач назвал чувство насыщение, которое наступает, когда человек съедает небольшую порцию.
Кроме того, в числе факторов риска, которые могут способствовать развитию рака желудка, врачи называют избыточный вес, малую подвижность, недостаток свежих овощей и фруктов, из-за чего возникает нехватка витамина С, а также инфекцию Helicobacter pylori.
Ранее онколог назвала боль в животе ранним симптомом рака кишечника.
Тем временем онкохирург назвал симптомы насморка, указывающие на рак.