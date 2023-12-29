Онкологи назвали белорусам симптом рака, возникающий во время застолья

Специалисты обращают внимание на то, что человека должно насторожить чувство тошноты, которое возникает как во время, так и после еды. Вместе с тем российский онколог Олег Кит обратил внимание на то, что нельзя игнорировать во время еды и такой симптом, как чувство задержки. Он пояснил, что речь идет про ощущение, когда кажется, что еды остановилась вверху живота. Среди еще одного тревожного признака врач назвал чувство насыщение, которое наступает, когда человек съедает небольшую порцию.