Сергея Карпова официально назначили худруком воронежского Камерного театра

Об этом сообщили в министерстве культуры Воронежской области. «Сегодня представили коллективу театра их нового руководителя, который на самом деле в представлениях не нуждается. Сергей Карпов — народный артист РФ с большим управленческим опытом. У нас нет сомнений, что театр доверили профессионалу с правильной жизненной позицией», — отметила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Господин Карпов сменит основателя театра 66-летнего Михаила Бычкова, уволенного в конце ноября по политическим мотивам.



Сергей Карпов работает в сфере культуры 47 лет. С 1976 года — актер Воронежского академического театра драмы имени Алексея Кольцова. В 1993 году награжден почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации», в 2004 году — народный артист РФ. В 2005 и в 2010 годах избирался депутатом воронежской гордумы. в 2011—2021 годах — директор Дворца творчества детей и молодежи, с 2021 года возглавляет Воронежский государственный институт искусств.



Ранее Сергей Карпов говорил «Ъ-Черноземье», что сам он, вероятно, ставить в Камерном не будет, но не исключает участия в постановках как артист: «Многие актеры являются худруками театров, постановка спектаклей и художественное руководство — это разные вещи». Сергей Карпов также планирует продолжать играть в драмтеатре как приглашенный артист и совмещать посты худрука и ректора вуза.



Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Камерному театру добавят драмы».



Мария Старикова.