Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Виталием Дегтяревым

В Волгоградской области прощаются с участником специальной военной операции Виталием Дегтяревым. Защитник Родины погиб, выполняя боевые задачи. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, бойца провожают в последний путь в Камышинском районе, где он родился и вырос.