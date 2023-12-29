Белгидромет: на Новый год в Беларуси будет тепло, потом резко похолодает

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют достаточно теплую для этого времени года погоду в ближайшие сутки и на Новый год, а вот в первых числах января 2024 года резко похолодает, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, 30 и 31 декабря в Беларуси сохранится теплая погода.
«В субботу 30 декабря по республике будет преобладать положительный температурный фон: ночью от +1°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, а днем от +3°С до +9°С», — сообщила Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.
По ее словам, в воскресенье 31 декабря ночью по стране будет от −2°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу, при этом днем от 0 до +6°С.
«Осадки в субботу и воскресенье ожидаются на большей части территории, в субботу будет преобладать дождь, а в воскресенье мокрый снег с дождем», — сообщила начальник метеослужбы.
По ее словам, ожидается усиление ветра до сильного порывистого.
В ночь на 1 января погода в регионах республики будет различаться: теплее будет по югу и юго-западу, холоднее — по северу и северо-востоку.
«Минимальные значения температуры воздуха по стране будут колебаться от −5°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу», — уточнила синоптик.
Она также сообщила, что в первый день нового года будет от −4°С по северу до +5°С по югу.
«В новогоднюю ночь осадков будет немного и они ожидаются местами. А вот днем уже на большей части территории пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, по югу — с дождем», — сказала она.
Четырко обратила внимание на то, что при перепадах температур на дорогах может быть скользко.
«2 января, по предварительному прогнозу, погода начнет меняться. В Беларусь начнет поступать холодная воздушная масса арктического происхождения, поэтому похолодает», — сказала специалист.
По ее слова, резко похолодает по северо-восточной половине страны.
«2 января в течение суток разброс температур составит от −13°С по северо-востоку до +2.. +4°С по юго-западу. Похолодание продолжится и 3 января», — сказала собеседник Sputnik.