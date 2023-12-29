Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Ранее в Дептрансе заявили, что в Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. На единой схеме были отмечены все главные направления маршрутов, а самим вокзалам присвоили по своему цвету. На соседней схеме пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт для путешествий.