Робот Арди, который пел вице-премьеру Чернышенко, переехал в пермский ТРК

«Помимо самого робота, шоу включает в себя платформу для его размещения, интерактивное лазерное освещение, звуковое оборудование, жидкокристаллические экраны, мультимедийный дисплей и другие компоненты для взаимодействия с посетителями. В настоящее время шоу способно предоставить более 55 уникальных сценариев мультимедийных представлений, 15 эксклюзивных кейсов взаимодействия и поддерживает четыре языка, включая русский, английский, хинди и арабский», — сообщили в компании «Промобот».