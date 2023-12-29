Салюты разрешили запускать на 8 площадках Нижнего Новгорода в Новый год

Напомним, особый противопожарный режим введут в Нижегородской области перед Новым годом. Он будет действовать с 26 декабря по 9 января. Во время новогодних и рождественских каникул запрещается в помещениях использовать пиротехнику, кроме хлопушек и бенгальских свечей. Также под запретом — проведение культурно-массовых мероприятий в местах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности.