Салюты разрешили запускать на 8 площадках Нижнего Новгорода в Новый год, сообщает управление ГОЧС города.
Площадки расположены в Новинках и 6 районах города. В Автозаводском районе запускать фейерверки в новогодние каникулы можно будет на пляже Паркового озера и на двух площадках на улице Генерала Смирнова.
В Канавинском районе салюты разрешены на пляже на Мещерском озере и на Сортировочном озере со стороны улицы Архангельской.
В Ленинском районе для запуска пиротехники выделили пространство у дома № 1 на Заречном бульваре.
В Нижегородском районе салют можно будет увидеть напротив ресторана на набережной Гребного канала, 112А.
В Приокском районе доступна для запуска фейерверков площадка у дома № 14 в поселке Черепичный, в Сормовском районе — зона в Сормовском парке, а в Новинках — у дома № 20 на улице Центральной.
Напомним, особый противопожарный режим введут в Нижегородской области перед Новым годом. Он будет действовать с 26 декабря по 9 января. Во время новогодних и рождественских каникул запрещается в помещениях использовать пиротехнику, кроме хлопушек и бенгальских свечей. Также под запретом — проведение культурно-массовых мероприятий в местах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности.