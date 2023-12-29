В Крыму с 1 июля подорожает стоимость подключения к электричеству

Государственный комитет по по ценам и тарифам (ГКЦТ) Республики Крым с 1 января 2024 года вводит в действие новые тарифные ставки расчета платы за подключение к электросетям для заявителей — физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».
— Стоимость платы за присоединение к электрическим сетям рассчитывается двумя способами: с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом ГКЦТ от 21.12.2023 № 45/9; с применением льготной ставки за 1 киловатт запрашиваемой максимальной мощности, которая устанавливается в отношении всей совокупности таких мероприятий в размере 4456 рублей за киловатт. В расчет принимается наименьшее значение, — говорится в сообщении.
Ранее Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) проинформировала, что с 1 января в Крыму вырастет стоимость проезда в электричках. По территории Республики Крым тариф составит 2 рубля за километр, а по территории Краснодарского края — 47 рублей за 10-километровую зону.