В Крыму с 1 июля подорожает стоимость подключения к электричеству

Государственный комитет по по ценам и тарифам (ГКЦТ) Республики Крым с 1 января 2024 года вводит в действие новые тарифные ставки расчета платы за подключение к электросетям для заявителей — физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».