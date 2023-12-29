Он строил Кишинев: Скончался бывший глава Управления архитектуры Владимир Модыркэ

Примэрия Кишинева сообщает, что скончался архитектор Владимир Модыркэ, бывший глава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений (1989−1997; 1999−2011).
Коллектив примэрии Кишинева выражает соболезнования семье, родственникам, друзьям и знакомым покойного архитектора.
«Владимир Модыркэ был выдающейся личностью в области архитектуры, внесший значительный вклад в многочисленные градостроительные проекты, реализуемые в Кишиневе на протяжении многих лет», — отметили в примэрии.
Под его руководством были реализованы следующие проекты: морское училище для детей в парке «Долина Роз», здание онкологического института, торговый центр Sun City, здание банка Moldinconbank, жилые кварталы на улице Измаильская, бульварах Дечебал, Мирча чел Бэтрын.
Покойный архитектор занимал должность председателя Союза архитекторов Молдовы и был удостоен Национальной премии в области архитектуры, а в знак признания его вклада ему было присвоено звание «Почетный гражданин».
За время своей карьеры архитектора Владимир Модыркэ активно способствовал подготовке нового поколения специалистов в области архитектуры. Своим участием он внес вклад в формирование будущего профессии и в передачу знаний тем, кто начинал свою карьеру в этой области.
Владимир Модыркэ родился 27 мая 1949 года в селе Кожушна Страшенского района.
Источни: IPN.