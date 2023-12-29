«11 погибших за месяц, ну что это такое?»: Алиханов поручил разобраться в причинах всплеска смертельных ДТП

Можно мне потом отдельно вот про этот всплеск конца ноября, начала декабря доложить? Орлова (замминистра развития инфраструктуры Калининградской области — ред.) или Кукушкина (министр развития инфраструктуры Калининградской области — ред.), объясните, покажите. Можно там фото или что-то, дать мне материал? <…> В чём дело-то? Что случилось такого, что такой всплеск! 11 погибших за месяц! Ну что это такое вообще? Понятно, что сложные условия метеорологические — этим же не будешь оправдываться каждый раз. Чем дополнительно защититься?