«11 погибших за месяц, ну что это такое?»: Алиханов поручил разобраться в причинах всплеска смертельных ДТП

В конце ноября и начале декабря на дорогах области погибли 11 человек. Губернатор Антон Алиханов поручил разобраться, с чем это связано, на оперативном совещании в региональном правительстве в пятницу, 29 декабря.
Можно мне потом отдельно вот про этот всплеск конца ноября, начала декабря доложить? Орлова (замминистра развития инфраструктуры Калининградской области — ред.) или Кукушкина (министр развития инфраструктуры Калининградской области — ред.), объясните, покажите. Можно там фото или что-то, дать мне материал? <…> В чём дело-то? Что случилось такого, что такой всплеск! 11 погибших за месяц! Ну что это такое вообще? Понятно, что сложные условия метеорологические — этим же не будешь оправдываться каждый раз. Чем дополнительно защититься?
17 ноября водитель внедорожника протаранил остановку общественного транспорта на ул. Киевской, где ждали автобус семилетняя Полина и её 49-летний дедушка. Девочка погибла, у мужчины тяжёлые травмы. 2 декабря в Калининграде на перекрёстке проспект Мира — Красносельская насмерть сбили человека, 7 декабря под Неманом грузовик насмерть сбил пенсионерку 1947 года рождения, переходившую дорогу по «зебре».20 декабря в аварии на окружной Калининграда погиб годовалый ребёнок.24 декабря в Гурьевском районе водитель Audi налетел на двух пешеходов, один скончался на месте.25 декабря в Калининграде автобус Setra наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Пешеход скончался на месте.