Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва

«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 года № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.