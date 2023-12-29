Капибара стала животным года в зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» выбрали животное года — им стала капибара. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Победителя определили путем народного голосования, которое проводилось ВКонтакте на странице «Лимпопо». 27 ноября был дан старт финальному этапу голосования, в который вошли пять подопечных: бенгальский тигр, белый медведь, жираф, орангутан и капибара.
Капибара набрала наибольшее число голосов — за нее проголосовали почти 29% посетителей. На втором и третьем месте с небольшим отрывом оказались белый медведь и бенгальский тигр.
— За жизнью наших капибар вы следили с особым интересом в уходящем году, и мы надеемся, что наши обитатели также удостоятся вашего внимания и любви в году наступающем, — обратились в зоопарке к участникам голосования.