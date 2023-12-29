В Крыму установили новогоднюю елку на дне Черного моря

В Республике Крым дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря. Об этом пишет «Крым 24».
Невзирая на температуру воды, которая составляла около +10 градусов, на востоке полуострова дайверы погрузились в море и установили на дне новогоднюю елку. В течение 10 лет аквалангисты поддерживают эту традицию.
Любители подводного плавания из Феодосии, Москвы, Севастополя и Керчи приехали, чтобы принять участие в этом мероприятии. Дайверы использовали специально изготовленную гирлянду, которая полностью герметична, чтобы украсить елку. Новогодняя красавица очень необычно светится под водой.