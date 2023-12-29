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Управляющим компаниям Челябинска запретили отключать свет и воду должникам

Ограничить предоставление услуг коммунальщики планировали под Новый год.

Челябинское УФАС вынесло предостережение управляющим компаниям, предупредившим должников об отключении электричества и воды под Новый год.

По данным ведомства, УК выступили с публичным заявлением о предстоящем массовом ограничении коммунальных услуг за неуплату. Сообщалось, что сотрудники «вынуждены ограничить подачу электроэнергии в квартиры неплательщиков».

«Законодательство не предусматривает право УК самостоятельно ограничивать электроэнергию и водоснабжение при наличии задолженности потребителя», — сообщили в УФАС.

В ведомстве уточнили, что действия управляющих компаний могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

ФАС