Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в центре Ташкента

«Готовьтесь к невероятному зрелищу! Присоединяйтесь к нам и не пропустите возможность насладиться праздником. Приходите с семьей и друзьями, готовьте камеры — вас ждет настоящее волшебство», — обратилась администрация города к гостям и жителям столицы.