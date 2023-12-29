Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в центре Ташкента

В праздничное шествие Деды Морозы и Снегурочки отправятся завтра в 15:00. Парад стартует с улицы Конституция (Бродвей) вдоль улицы Истиклол до Центральной елки на площади, примыкающей к Национальной библиотеке.
«Готовьтесь к невероятному зрелищу! Присоединяйтесь к нам и не пропустите возможность насладиться праздником. Приходите с семьей и друзьями, готовьте камеры — вас ждет настоящее волшебство», — обратилась администрация города к гостям и жителям столицы.
Флешмоб будет сопровождаться музыкой, представлениями и праздничным настроением, которым наполнят улицы города сказочные герои.