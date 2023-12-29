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Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в центре Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Грандиозный флешмоб «1000 Дедов Морозов» состоится в столице 30 декабря, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на городской хокимият.
Источник: Podrobno.uz

В праздничное шествие Деды Морозы и Снегурочки отправятся завтра в 15:00. Парад стартует с улицы Конституция (Бродвей) вдоль улицы Истиклол до Центральной елки на площади, примыкающей к Национальной библиотеке.

«Готовьтесь к невероятному зрелищу! Присоединяйтесь к нам и не пропустите возможность насладиться праздником. Приходите с семьей и друзьями, готовьте камеры — вас ждет настоящее волшебство», — обратилась администрация города к гостям и жителям столицы.

Флешмоб будет сопровождаться музыкой, представлениями и праздничным настроением, которым наполнят улицы города сказочные герои.