Сходы лавин участились в Восточном Казахстане

Высота сугробов на склонах — до 70 сантиметров. Поэтому на оживленных автотрассах провели взрывные работы. Сошло почти 13 тысяч кубометров снега. Тем не менее жителям области не рекомендуют выезжать в горы в снегопад, метель и при штормовом ветре. Так как лавину может спровоцировать что угодно, даже громкий крик.