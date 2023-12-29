Сходы лавин участились в Восточном Казахстане

Высота сугробов на склонах — до 70 сантиметров. Поэтому на оживленных автотрассах провели взрывные работы. Сошло почти 13 тысяч кубометров снега. Тем не менее жителям области не рекомендуют выезжать в горы в снегопад, метель и при штормовом ветре. Так как лавину может спровоцировать что угодно, даже громкий крик.
«Восточно-Казахстанская область является лавиноопасным регионом. В области 497 лавиносборов, из них 325 контролируемых. На сегодняшний день по 20 маршрутов ежедневно передается информация», — сказал заместитель руководителя филиала предприятия «Казселезащита» в Восточно-Казахстанской области Омар Дузгумбаев.
За изменением погоды и состоянием снега специалисты следят круглосуточно.
Напомним, ранее в горах Алматинской области вызвали сход лавин. Алматинцев предупреждают о лавине: В стране объявили штормовое предупреждение. Профессиональный лыжник спровоцировал лавину в горах Алматы.