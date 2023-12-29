Волгоградцев приглашают на выставку кошек в «Страну Мурляндию»

Волгоградцев приглашают в «Страну Мурляндию» — уникальную выставку, которая будет работать с 28 декабря до 28 января следующего года в ТРК «Европа Сити Молл». Любителям пушистиков покажут необычных представителей семейства кошачьих. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы мероприятия, желающие смогут покормить и погладить 40 котов 20 пород, собранных со всего света. На память посетителям дадут паспорт гражданина Мурляндии.