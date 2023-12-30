Более 500 врачей Подмосковья получили льготные земельные участки с начала года

«Мера поддержки врачей у нас в регионе реализуется с июля 2021 года. Участки мы предоставляем в черте населенных пунктов, в пяти городских округах организовали целые поселки для врачей. Тем самым, мы решаем одну из важнейших задач — привлечь узких квалифицированных специалистов в отдаленные населенные территории Подмосковья. В этом году землевладельцами стали 556 врачей. Данная программа рассчитана до 2026 года, поэтому у желающих медиков построить свой дом еще есть все шансы сделать это с поддержкой государства. Главное условие — стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области должен быть не менее трех лет. Участки земли предоставляются безвозмездно врачам 38 специальностей в 31 городском округе», — приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.