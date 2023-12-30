Хабаровчанин создаёт волшебные миры из огня и льда

Под руками художника-керамиста Константина Гречанова хрупкий материал преображается в потрясающие фигуры животных, людей или абстрактные формы. Статуэтки драконов, светильники и ледяные скульптуры… Каждая скульптура имеет свою уникальную красоту и характер. А на две недели в году, в каждом декабре, он посвящает себя созданию ледяных скульптур.
Лёд напоминает хрусталь
— Как рождаются идеи для ледяных скульптур? Каковы основные этапы процесса создания и что увидят хабаровчане в этом году в вашем исполнении?
— Все керамисты, как и я, имеют двойственное отношение к ледовым скульптурам. Лед напоминает стекло — прозрачность, работа на гранях, на контурах. Однако работа может быть сложной, так как просвечивающий лёд скрывает детали и не даёт возможность увидеть именно работу с объёмами. Это напоминает работу с хрусталём: сверкающие грани, прочитывающиеся узоры по контурам.
Я участвовал в нескольких краевых и международных конкурсах по льду, но сейчас больше занимаюсь частными заказами. Для меня это заработок, который позволяет расплатиться с долгами перед Новым годом, и заработать на подарки детям. В этом году мои драконы будет стоять перед торговым центром на Карла Маркса и в различных ТСЖ.
Керамика — это магия
— Ваша работа завораживает. Гончарный круг напоминает вращение вселенной, которая и создаёт и, при неумелом обращении, может всё ввергнуть в прах.
— Керамика — это магия. В ее создании участвуют пять первоэлементов: воздух, земля, вода, огонь и пространство. Человек, работающий в керамике, ощущает себя творцом, алхимиком, создающим жизнь из первоэлементов.
Огонь обжигает, земля лепится вместе с водой, всё это перемешивается с воздухом и рождается в определенном пространстве. Да, всё это и звучит и выглядит романтично. Работая со стихиями, психологически со временем нарабатывается интуиция и в создание включается не только логический производственный ум, а ещё и очень много интуитивных сторон развивается в творчестве.
Знаете, в принципе, это делает любая домохозяйка, которая варит борщ. У каждой есть интуитивное понимание когда, в какое время какие специи и другие ингредиенты класть. Процесс создания керамики немного с этим схож. Просто в отличие от борща мы создаём образы и формы. И чем интересна керамика? Она выходит за рамки декоративно-прикладного искусства, из которого она родилась: когда это были исключительно утилитарные прикладные интерьерные и посудные вещи. Сейчас это уже отдельное искусство, где совмещаются живопись и скульптура, объём. В ней задействованы и новые технологии, и наша древняя интуитивная часть психики — подсознание. Когда они соединяются, тогда действительно производится что-то новое. А занятие искусством, как известно, это и есть производство чего-то нового. Это не воспроизводство каких-то старых моделей, а действительно создание какого-то волшебства из тех самых первоэлементов.
— Каждый ли может научиться такому «волшебству»?
К сожалению, у нас нет на Дальнем Востоке культуры керамики. Все думают, что керамика это вот на гончарном круге посидел, чаплашку сделал, вот ты уже и керамист. То есть каждый, у кого есть печка и у кого есть гончарный круг, уже керамист. Но на самом деле все гораздо сложнее! Для меня гончарный круг это прежде всего инструмент, с помощью которого я могу делать какие-то арт-объекты. Он просто дополняет скульптурную сторону моего творчества, развивает и обогащает как инструмент. Но сам по себе гончарный круг для меня не является прям чем-то определяющим в творчестве. Можно сидеть на коленке, лепить из любого кусочка глины, делать искусство. А можно делать просто какие-то ширпотребские вещи, которые в принципе тоже будут миленькими, хорошенькими, но это уже не будет искусством, это будет ремеслом.
— Следующий наступающий год по Восточному календарю — год Дракона. И в вашем творчестве появились новые сущности — статуэтки драконов. Дракон олицетворяет собой силу и уверенность, а у вас они милые, улыбающиеся существа. Почему? Вы любите Драконов?
— Первых дракончиков я начал делать 24 года назад, когда после окончания Хабаровского педагогического института поехал жить во Владивосток. Драконы, которые рождаются у меня сейчас, конечно же, иные. Другое глазурование, лепка, да и мои руки уже другие. Я люблю лепить сентиментальные вещи, которые смотрели бы более-менее человеческими глазами на мир, улыбались бы, и дарили бы людям надежду на то, что этот мир сделан для любви и творчества.
Так или иначе каждый художник лепит, рисует сам себя, каждый лепит свою душу. Даже не только внешне работы похожи на своих авторов, но и душевно похожи. Мне хочется желать всем людям постижения своей собственной реальности и дарить друг другу радость, счастье, любовь и душевное сердечное тепло. Больше, в принципе, у нас в этом мире заняться нечем. Нет другого занятия более хорошего, чем дарить друг другу тепло, радость и любовь.
— Сделанные вами светильники за счет абстрактных форм при включении издают поистине сказочный свет. При этом вы используете более чем земной материал — глину. Почему вас привлекает именно такая форма, какими технологиями вы пользуетесь?
— По поводу моих творческих, авторских технологий. Сейчас я собираюсь ехать опять с семинаром во Владивосток, в мою первую студию, которую сейчас хорошо содержит и развивает моя ученица. Мы договорились, что я везу туда технологию бумажной глины —паперклей. Это глина готовится из нашей хабаровской глины с добавлением целлюлозы и получаются ажурные работы, которые не трескаются, как потрескалась бы простая глина. Паперклей позволяет делать тонкие воздушно-ажурные вещи.
Также мне нравится работать и с шамотной массой, и с песочной глиной, с разными фактурами: каменистыми, текстильными материалами в виде фактур. Конечно же, для определенной вещи требуется своя техника, будь то молочение, декоративный обжиг, славянский древний способ обваривания или обжиг раку. Кстати один из переводов самого слова раку — радость. В Хабаровском крае в этой технике сейчас работаю пока только я один.