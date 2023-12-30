Хабаровчанин создаёт волшебные миры из огня и льда

К сожалению, у нас нет на Дальнем Востоке культуры керамики. Все думают, что керамика это вот на гончарном круге посидел, чаплашку сделал, вот ты уже и керамист. То есть каждый, у кого есть печка и у кого есть гончарный круг, уже керамист. Но на самом деле все гораздо сложнее! Для меня гончарный круг это прежде всего инструмент, с помощью которого я могу делать какие-то арт-объекты. Он просто дополняет скульптурную сторону моего творчества, развивает и обогащает как инструмент. Но сам по себе гончарный круг для меня не является прям чем-то определяющим в творчестве. Можно сидеть на коленке, лепить из любого кусочка глины, делать искусство. А можно делать просто какие-то ширпотребские вещи, которые в принципе тоже будут миленькими, хорошенькими, но это уже не будет искусством, это будет ремеслом.