Театральный сквер рядом с мэрией Хабаровска дарит новогоднее настроение: фото

Скульптуры насыщены персонажами, мелкими деталями, отсылками к любимым в детстве героям. Чего стоит только огромное блюдце с «золотым» яблоком, которое катится по полям и лесам, наполненным сказочными существами и детскими мечтами. А еще притягивает взгляд рядом стоящий топиарий — большой рояль. А рядом разместился музыкант, он играет на виолончели. Фото зимнего Театрального сквера в нашем фоторепортаже.