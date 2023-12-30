В погоне за новогодним чудом: 7 мест в городах Сибири, где сбываются самые заветные желания

Новосибирцы точно знают, что памятник Петру и Февронии у Вознесенского храма состоит не из двух фигур, а из трех. За спинами святых спрятался заяц. Его носик блестит золотом из-за постоянных касаний и поглаживаний. Так, прохожие просят у косого везения и исполнения желаний. Многие задавались вопросом, почему именно это животное выбрал скульптор, и сошлись на том, что заяц — символ плодовитости. Однако автор быстро опроверг догадки, пояснив, что зверек скакал рядом с Февронией, когда та впервые встретилась с суженым, поэтому и стал частью композиции. Кто знает, может именно ушастый «помог» познакомиться знаменитой паре, ставшей символом настоящей любви. К слову, по давней традиции, им молятся бездетные и холостые, мечтающие о личном счастье.