В погоне за новогодним чудом: 7 мест в городах Сибири, где сбываются самые заветные желания

А зайца-то я не заметил…
Новосибирцы точно знают, что памятник Петру и Февронии у Вознесенского храма состоит не из двух фигур, а из трех. За спинами святых спрятался заяц. Его носик блестит золотом из-за постоянных касаний и поглаживаний. Так, прохожие просят у косого везения и исполнения желаний. Многие задавались вопросом, почему именно это животное выбрал скульптор, и сошлись на том, что заяц — символ плодовитости. Однако автор быстро опроверг догадки, пояснив, что зверек скакал рядом с Февронией, когда та впервые встретилась с суженым, поэтому и стал частью композиции. Кто знает, может именно ушастый «помог» познакомиться знаменитой паре, ставшей символом настоящей любви. К слову, по давней традиции, им молятся бездетные и холостые, мечтающие о личном счастье.
Когти блестят — быть по-моему велят
Памятник главному символу Иркутска расположен в историческом центре города и может похвастаться внушительными размерами, выделяющими его среди многих других. Зовут причудливого зверя бабр, что в старорусском языке обозначало пантеру, тигра или леопарда. Однако иркутская фантастическая кошка похожа на всех понемногу. В пасти хищник несет красного соболя, обнажив острые когти. Лапы бабра — особая приманка для туристов и посетителей 130-го квартала. Желающих попросить удачу у бабра столько, что «маникюр» сверкает будто позолоченный. А если не сделал фото с монументом — считай, что в столице Восточной Сибири и вовсе не был!
Нос, приносящий удачу
Красноярск тоже славится своими памятниками и фонтанами. Но вот за везением и исполнением желаний все идут к художнику Андрею Поздееву, а точнее, к его фигуре на проспекте Мира. Это уже традиция — перед каждым важным событием тереть нос «дядьке с зонтиком». Логично, что за два десятка лет его шнобель стал похож на начищенный самовар. Также горожане любят фотографироваться со скульптурой, по-дружески обнимать и жать руку.
За везением и исполнением желаний в Красноярске все идут к художнику Андрею Поздееву, а точнее, к его фигуре на проспекте Мира. пресс-служба администрации Красноярска Кот, который гуляет сам по себе.
И здесь никаких премудростей: нос гладят — желания исполняются. Встретить свободолюбивого Барсика из бронзы можно в том же Иркутске на пересечении улиц Горького и Степана Разина. Жалостливые натуры зимой его утепляют — надевают шапку и шарф, а к весне раздевают. На табличке написано, что посвящена скульптура всем людям и кошкам, живущим в городе. А еще здесь любят назначать свидания…
За везением к Чехову
Как-то великий русский писатель по пути на Сахалин побывал в Томске. О городе отозвался крайне нелицеприятно: мол, люди здесь «прескучнейшие», а женщины «жесткие на ощупь». Так, в качестве ироничной «мести» от сибиряков на набережной Томи в 2004 году появился небольшой бронзовый монумент под названием «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего “Каштанку”.
Чехов изображен смешным, маленьким, стоящим огромными босыми ногами в медной луже и с зонтиком за спиной. И хотя самому «критику» не повезло быть увековеченным в таком нелепом образе, горожане натерли нос фигуры до яркого блеска. Как говорится, наудачу!
«Рождение счастья»
Именно так называется знаменитый в Омске памятник, установленный в сквере на площади имени Серова. Композиция состоит из двух металлических фигур аистов, воркующих в гнезде над будущим потомством. Ни для кого не секрет, что эти птицы являются символом семейного благополучия, уюта и любви к родному дому. Потому прикоснуться к ним и сделать фото, стало давней традицией среди молодоженов, супругов и влюбленных.
Также считается, что к аистам идут те, кто мечтает наконец-то услышать дома детские голоса. Особенно часто здесь загадывают желания в преддверии свадеб и Нового года, чтобы пернатые «курьеры» точно успели принести долгожданного малыша каждой паре.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Пятерку за экзамен проси у сантехника
В Омске студенты обращаются за халявой к сантехнику Степанычу — так популярную скульптуру на пересечении улиц Либкнехта и Ленина прозвали сами омичи. Выглядит она как мужчина, который добродушно смотрит на прохожих, наполовину высунувшись из люка. Потирая его каску, учащиеся просят, чтобы на экзамене попался нужный билет, а в зачетку обязательно прилетело «отлично».
Есть еще один проверенный лайфхак. Считается, что, если время от времени угощать Степаныча водкой и сигаретами, неожиданных проблем с сантехникой в квартире или доме никогда не будет! Да и в целом с персонажем можно поделиться любой мечтой.