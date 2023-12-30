Кузбасские ветераны требуют лишить Киркорова наград после «голой» вечеринки

Как сообщает «Абзац», кузбасские ветераны-общественники требуют лишить Филиппа Киркорова наград из-за «голой» вечеринки у Анастасии Ивлеевой. Артист получил медаль «За веру и добро» в 2014 году от Амана Тулеева.
«Мы категорически против, чтобы эта медаль у него оставалась. Его надо лишать всех наград и гнать из России. Ещё по молодости, когда он к нам приезжал, наряжался и пел как положено, гомосятину не нёс, мы его уважали. А сейчас он для нас никто», — цитируют журналисты слова председателя организации Владимира Балахонова. Общественники направили обращение на имя Сергея Цивилева.
Бывший губернатор области любил одаривать наградами представителям культуры. В 2013 году он вручил ключи от квартиры в Междуреченске Эльмире Абдразаковой, победительнице всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия». Интересно, что нынешнюю победительницу «Краса России» Екатерину Романову правительство Кузбасса никак отмечать не планирует.