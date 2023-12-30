Кузбасские ветераны требуют лишить Киркорова наград после «голой» вечеринки

«Мы категорически против, чтобы эта медаль у него оставалась. Его надо лишать всех наград и гнать из России. Ещё по молодости, когда он к нам приезжал, наряжался и пел как положено, гомосятину не нёс, мы его уважали. А сейчас он для нас никто», — цитируют журналисты слова председателя организации Владимира Балахонова. Общественники направили обращение на имя Сергея Цивилева.