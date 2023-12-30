Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области с начала 2024 года

Прожиточный минимум увеличится в Иркутской области с января 2024 года. В целом по региону в расчете на душу населения он составит 16380 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина Приангарья.
Как рассказали в министерстве труда и занятости региона, показатели прожиточного минимума, в том числе используются для сравнения доходов граждан при назначении мер социальной поддержки.
Согласно изменениям, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 17854 рубля, для пенсионеров — 14087, детей — 15889. В районах Крайнего Севера прожиточный минимум установлен в размере 19918 рублей, для трудоспособного населения — 21710, пенсионеров — 17130, детей — 19321. В других районах Иркутской области он составит 15315 рублей, для трудоспособного населения — 16693, пенсионеров — 13171, детей — 14856.