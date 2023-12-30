Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок-2024

Горожан также возмутили цены в ледовом городке. Так, чтобы прокатится с главной горки, нужно заплатить от 100 до 500 рублей. При этом сама горка не слишком высокая. В администрации Екатеринбурга на этот счет поясняли, что компенсируют высоту длиной ската. Он равен примерно 30 метрам.