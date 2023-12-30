Екатеринбуржцы раскритиковали Ледовый городок-2024

В Екатеринбурге 29 декабря открылся Ледовый городок-2024. В отличие от предыдущих годов, в этот раз во время открытия в городке было очень мало гостей. Из-за этого он выглядел полупустынным.
Горожан также возмутили цены в ледовом городке. Так, чтобы прокатится с главной горки, нужно заплатить от 100 до 500 рублей. При этом сама горка не слишком высокая. В администрации Екатеринбурга на этот счет поясняли, что компенсируют высоту длиной ската. Он равен примерно 30 метрам.
Что касается остальных цен, то они, как везде на массовых мероприятиях: сахарная вата- 200 рублей, яблоки в карамели — 160 рублей, чай — от 80 рублей.
— Позорище, а не елка! За такие деньги, — пишут подписчики сообщества «КП-Екатеринбург» «ВКонтакте».