Узгидромет: новогодние праздники для узбекистанцев пройдут без снега

30 декабря по всему Узбекистану ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах республики местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0−5 градусов мороза, по северу до 6−9 градусов мороза, а днем будет в пределах 2−7 градусов тепла.