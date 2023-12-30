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Узгидромет: новогодние праздники для узбекистанцев пройдут без снега

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На новогодние выходные в Узбекистане без осадков, ночью и утром возможен туман. Ночами температура опустится чуть ниже нуля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 87% 753 мм рт. ст. +5°
Источник: Podrobno.uz

30 декабря по всему Узбекистану ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах республики местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0−5 градусов мороза, по северу до 6−9 градусов мороза, а днем будет в пределах 2−7 градусов тепла.

31 декабря и 1 января по всей территории республики ожидается погода без осадков.

«В этом году, как это часто бывает, жители Узбекистана будут встречать Новый год без снега», — сообщает Узгидромет.

Ночные морозы сохранятся, а днем температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 января достигнет 10−13 градусов тепла.

Сухая погода сохранится и 2 января, но небольшой заток холода понизит дневную температуру до 6−9 градусов тепла.

Местами по республике ожидаются туманы.

Ташкент:

30—31 декабря и 1—2 января в столице без осадков. Ночью и утром возможен туман.

Температура 30 декабря ночью 1−3 градусов мороза, днем 4−6 градусов тепла.

31 декабря и 1—2 января ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 31 декабря и 1 января постепенное повышение до 11−13 градусов тепла, 2 января 7−9 градусов тепла.