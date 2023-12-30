Узгидромет: новогодние праздники для узбекистанцев пройдут без снега

30 декабря по всему Узбекистану ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах республики местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0−5 градусов мороза, по северу до 6−9 градусов мороза, а днем будет в пределах 2−7 градусов тепла.
31 декабря и 1 января по всей территории республики ожидается погода без осадков.
«В этом году, как это часто бывает, жители Узбекистана будут встречать Новый год без снега», — сообщает Узгидромет.
Ночные морозы сохранятся, а днем температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 января достигнет 10−13 градусов тепла.
Сухая погода сохранится и 2 января, но небольшой заток холода понизит дневную температуру до 6−9 градусов тепла.
Местами по республике ожидаются туманы.
Ташкент:
Температура 30 декабря ночью 1−3 градусов мороза, днем 4−6 градусов тепла.
31 декабря и