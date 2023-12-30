Ученые выяснили, почему от холода болят зубы

Статья международной группы исследователей опубликована в журнале Science Advances.
От гиперчувствительности к холоду чаще всего страдают зубы, пораженные кариесом, или зубы с поврежденной эмалью — соприкосновение с ледяным или просто холодным напитком вызывает острую боль. Причины такого феномена до сих пор были неясны.
Как установили ученые, одонтобласты — клетки, образующие дентин (твердую ткань зуба), — содержат белок TRCP5, который работает как температурный датчик, реагируя на холод и активизируя клетки. Поэтому при понижении температуры одонтобласты через нервные окончания посылают сигналы в мозг, что и приводит к появлению острых болевых ощущений. Как считают исследователи, появление повышенной чувствительности к холоду позволяет организму защитить поврежденные зубы от дополнительных травм.
Ученые также выяснили, почему в течение столетий в качестве средства от зубной боли использовали гвоздичное масло. Оказывается, основной активный ингредиент гвоздичного масла, эвгенол, обладает способностью блокировать белок TRCP5 в одонтобластах. Авторы исследования рассчитывают, что это открытие приведет к разработке эффективного средства для снижения гиперчувствительности зубов к низким температурам.