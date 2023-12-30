Новокузнецкий транспорт в каникулы будет работать по графику выходного дня

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в новогодние праздники общественный транспорт перейдёт на график выходного дня. Усиливать маршруты власти не планируют.
«Управлением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка в отношении всех перевозчиков поставлена задача о максимально полном исполнении объёмов транспортной работы и недопущении срывов работы на линии. Усилен диспетчерский и линейный контроль работы общественного транспорта», — пишет чиновник.
На вопросы горожан о транспорте ответят по телефону горячей линии МКУ ЦДС — 740−195 и 8−800−222−47−50.
Мы писали, что Сергей Кузнецов рассказывал, какие именно маршруты изымут у перевозчика «ПитерАвто». С компанией частично расторгли договор.