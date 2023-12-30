Новокузнецкий транспорт в каникулы будет работать по графику выходного дня

«Управлением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка в отношении всех перевозчиков поставлена задача о максимально полном исполнении объёмов транспортной работы и недопущении срывов работы на линии. Усилен диспетчерский и линейный контроль работы общественного транспорта», — пишет чиновник.