Обстановка на Крымском мосту 30 декабря: пробка в преддверии Нового года увеличивается со стороны Краснодарского края

В преддверии Нового года, кажется, многие решили рвануть на отдых в Крым. Утром 30 декабря пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края растянулась на три километра. Сейчас в очереди находятся 310 машин.
«В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средств», — сообщает оперативные канал по обстановке на путепроводе.
Стоит отметить, что вереница из машин растет с каждым часом, несмотря на то что мост 30 декабря не перекрывали. В 9 утра перед пунктом пропуска было 126 машин, к 10 часам — 243. В среднем здесь прибавляется по сто машин в час.
При этом, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. За последние сутки — сделано 12 рейсов. В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.
Утром 30 декабря в районе переправы туман, видимость местами 500−1000 метров.
Напомним, накануне, 29 декабря, Крымский мост перекрывали на 35 минут.