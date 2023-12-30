Школьники-уголовники. Какие преступления совершали дети в Новосибирской области в 2023 году

«Вся группа состоит из 60 −70 человек. Это — люди разных возрастов, от 14 лет и до 22−23, а главный у них, как они его называют, Сергуня, — продолжает рассказывать мать пострадавшего школьника. — Ранее он уже отбывал наказание за вымогательство денег у детей, ходят толпами в магазинах рядом со школой также во дворах и на детских игровых площадках. Требуют деньги телефоны и вещи, иначе будут избивать толпой. Дети их очень сильно боятся», — рассказывала сибирячка.