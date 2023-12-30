Школьники-уголовники. Какие преступления совершали дети в Новосибирской области в 2023 году

Резня в Плотниково.
В Новосибирской области в селе Плотниково 29 июля двое подростков нанесли более 70 ножевых своему другу и оставили умирать в лесополосе. Как удалось выяснить, несовершеннолетние встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Иня, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемые жестоко избили подростка, сначала распылив перцовый баллончик, а затем взяв нож, нанесли множество ударов, однако мальчика сумели спасти врачи.
Пострадавший рассказал Сиб.фм за что его пытались убить. По его словам, причиной жесткого избиения — денежный долг. Обвиняемые угрожали парню расправой.
«Я уже весь покалеченный, истыканный, сумел одному в кабину дать, сломал ему нос. Я ничего не видел после перцового баллончика», — рассказал парень.
После происшествия подростков 14 и 15 лет задержали. На них возбудили уголовное дело по факту покушении на убийство. Юрист Павел Яровой считает, что подростков за зверское преступление ждет реальное лишения свободы.
По словам юриста, несовершеннолетним запрещено назначать наказание свыше 10 лет лишения свободы. Хотя статья, по которой проходят подростки из Плотникова, предусматривает наказание до 20 лет.
«Конечно, суд может приговорить несовершеннолетнего к реальному сроку, в зависимости от тяжести и общественной опасности, резонанса и так далее», — отметил он.
Известно, что обвиняемые отказались давать показания следователям. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Подростки от дачи показаний отказались, воспользовались 51 статьей Конституции РФ», — отметили в ведомстве.
Из-за красоты.
Похожее преступление произошло через 3 месяца, в октября. В дачном посёлке Кудряшовский 14-летняя девочка напала на свою подругу в лесном массиве и жестко изрезала её канцелярским ножом. 13-летней девочке удалось чудом выжить.
Тетя пострадавшей Даши (имя изменено) рассказала, что девочки учились в одном классе и были подружками. В воскресенье, 1 октября, они пошли вместе гулять по посёлку.
«Они общались давно, одноклассницы же. К друг другу в гости ходили», — делится собеседница.
Однако Алёна (имя изменено) в тот вечер на прогулку взяла с собой канцелярский нож. По словам Любови, она захотела убить свою одноклассницу из-за красивой внешности.
«Точно неизвестно из-за чего, но в полиции на допросе она заявила, что пошла на такой шаг из-за того, что Даша её красивее. Может позавидовала», — говорит женщина.
У девочки были изрезаны все руки, шея и голова. В детской больнице ей делали операцию до 3 ночи, сразу несколько врачей.
Источник в скоро помощи рассказал Сиб.фм, что девочка во время преступления слизывала кровь с пострадавшей.
Жители посёлка рассказали в местном чате, что прибывший врач на место происшествия была в шоке от увиденного, так как первый раз увидела такое в жизни.
Даше удалось выжить благодаря телефону. Она сумела вырвать и позвонить в 112. Спасатели с полицейскими нашли её в лесу в тяжелом состоянии.
На напавшую возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Сейчас она под арестом. Эксперты не смогли определить степень вменяемости подростка, поэтому дело передали национальному медицинскому исследовательскому центру психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москву.
На странице девочки, которая напала с ножом на подругу, очень странные фотографии. Новосибирский психотерапевт Игорь Лях оценил возможную связь интересов подростка с агрессией с её стороны. По его словам, необычный внешний вид может быть связан о с желанием производить максимально сильное впечатление на какую-то часть подростков.
Избиение в школьном туалете.
В школе № 183 в Новосибирске несовершеннолетние жестоко избили сироту в женском туалете. Видео с инцидентом опубликовали в соцстях. После избиения полиция, Следственный комитет и прокуратуры организовали проверки.
Директор школы № 183 Наталья Пермякова сообщала корреспонденту Сиб.фм, что руководство школы вместе с полицией выясняют все обстоятельства произошедшего.
Пострадавшая воспитывается одной бабушкой —женщина поделилась, что после инцидента возбудили уголовное дело. Всех, кто принимал участие в избиении, допросили.
Напавшие подростки рассказали Сиб.фм, избили сироту за воровство.
По словам Алёны (имя изменено), Лиду (имя изменено) избили 8 декабря в школьном туалете, так как она украла два телефона у девочки и заложила их в ломбард, чтобы якобы купить себе наркотики. Помимо этого, по словам школьниц, Лида воровала и деньги.
«Сейчас Лида лечится. С ней никто связаться не может, так как она всё сдала в ломбард», — утверждает собеседница.
Школьница рассказала, что после избиения Лиды напавших позвали в полицию, где они написали объяснительные. Одна из участников выложила с отделения видео, на котором плачет на камеру.
Помимо этого, девочкам, которые принимали участие в избиении, стали поступать угрозы от посторонних — все их данные выложили в одном из телеграм-каналов.
«Нам стали поступать угрозы, говорят, что поставят на колени и убьют», — сказала школьница.
Помимо жестоких преступлений, в Новосибирской области подростки любили собираться в группировки, а правоохранителям приходилось выгонять их из ТЦ.
В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске 26 февраля прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан». Отличительной чертой «редановцев» являются длинные волосы, черно-белые шарфы и черные футболки с изображением паука и цифры 4 на спине.
В полиции тогда заявили, что несколько участников были доставлены в отделы полиции органов внутренних дел. После этого, по словам источника Сиб.фм, в ТРЦ города усилили охрану.
Сотрудникам безопасности приказали следить за молодыми людьми, вызывающими подозрение. В особенности, если у подростка чёрная одежда с символом паука — именно этот является отличительной чертой группировки. Также охрана обращала внимание на цифры 4 и 7 на одежде.
В случае нарушения, охрана должна была вызвать полицию.
Само движение, предположительно, появилось осенью 2022 года. Тогда в социальной сети «ВКонтакте», была создана одноименная группа, которая казалась безобидной. Молодежь обсуждала музыку, одежду, кино и обменивалась мемами. В описании сообщества говорится, что они не пропагандируют терроризм, суициды, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия, запрещенные на территории России.
Однако в других сообществах с названием «ЧВК Редан» появились радикальные лозунги.
Название Редан родом из аниме «Hunter x Hunter», где персонаж Геней Рёдан представляет собой преступную организацию. Также известна как «Призрачная труппа» или «Паук». Отсюда же и символика: у героя мультфильма на спине изображен паук с цифрой 4 в центре.
После драки в московском ТЦ по всей России стали появляться разные группы в соцсетях с названием «Редан», где админы организовали «сходки» подписчиков. Их главной задачей было противостоять «скинхедам» и «оффникам», которые мешают им свободно одеваться и красить волосы.
Представитель движения рассказал корреспонденту Сиб.фм, что местную группу создал сам — ля общения с соратниками. Никакие «сходки» и драки он не организовывает, а то, что было в ТЦ «Галерея», организовывали другие люди.
По его словам, за неделю появилось множество сообществ. Свое он посвятил любителям аниме, где все желающие могут высказаться о свободе стиля. А аббревиатуру «ЧВК» они использовали «по приколу».
Ашановские.
Действительно кто совершал преступление в городе, так это группировка «Ашановские».
В Новосибирске родители учащихся школы № 78 пожаловались на банду «Ашановских», которые держали в страхе младшеклассников много лет.
Одна женщина узнала, что местная подростковая группировка вымогала у её сына деньги.
«Эта ситуация произошла с моим сыном: ему сказали, что он должен за своего друга отдать деньги, целый месяц ребёнок отдавал по 100, 200 рублей, потом в компьютерном клубе его увидели, завели в игровую комнату. Один из них схватил его за горло и начал требовать деньги, денег у ребёнка не было, они потребовали куртку потом сказали: “снимай толстовку! Будешь сидеть здесь пока не найдёшь деньги, звони, проси деньги у кого хочешь! Пока ты нам не отдашь — отсюда не куда не уйдёшь”, — рассказала она.
Вымогателей прозвали «ашановскими», так как они собираются возле магазина «Ашан» в Калининском районе.
Как рассказывали матери 4 пострадавших от группы «Ашановских» детей, в банде была своя иерархия.
«Вся группа состоит из 60 −70 человек. Это — люди разных возрастов, от 14 лет и до 22−23, а главный у них, как они его называют, Сергуня, — продолжает рассказывать мать пострадавшего школьника. — Ранее он уже отбывал наказание за вымогательство денег у детей, ходят толпами в магазинах рядом со школой также во дворах и на детских игровых площадках. Требуют деньги телефоны и вещи, иначе будут избивать толпой. Дети их очень сильно боятся», — рассказывала сибирячка.
Наиболее активными членами банды были подростки 14−17 лет.
Позже правоохранители установили четверых участников группировки. Как удалось выяснить правоохранителям, «Ашановские» не первый год терроризируют детей 6 микрорайона. СК проводили проверку по фактам вымогательств, о результатах которой ничего не известно.