С 1 января водителям скутеров и мопедов необходимо иметь права

«Требование касается не только ставших привычными скутеров, но и других электрических транспортных средств типа “Муравей”, количество которых в последнее время растет. Они особенно полюбились работникам ТСЖ и управляющих компаний, но часто бывает, что за рулем оказываются дети и подростки. И ездят они не только по дворам, но и по дорогам общего пользования», — говорится в сообщении СБДД.