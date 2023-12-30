С 1 января водителям скутеров и мопедов необходимо иметь права

Служба безопасности дорожного движения напоминает, что с нового года вступает в силу новое требование для водителей мопедов, мотоциклов и приравненных к ним автотранспортных средств. Теперь для управления ими необходимо иметь водительское удостоверение категории «А».
«Требование касается не только ставших привычными скутеров, но и других электрических транспортных средств типа “Муравей”, количество которых в последнее время растет. Они особенно полюбились работникам ТСЖ и управляющих компаний, но часто бывает, что за рулем оказываются дети и подростки. И ездят они не только по дворам, но и по дорогам общего пользования», — говорится в сообщении СБДД.
Цель нового требования законодательства — повысить безопасность дорожного движения и предотвратить возможные ДТП, связанные с управлением мопедами и мотоциклами лицами без прав.
С 1 января 2024 года все лица, управляющие указанными автотранспортными средствами без водительского удостоверения будут считаться нарушителями ПДД. Им грозит административная ответственность.