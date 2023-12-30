Очередь у Крымского моста выросла до 400 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.