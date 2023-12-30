Одинокие престарелые и люди с инвалидностью ежемесячно будут получать матпомощь в 2024 году

В документе сказано, что Центр социальных услуг «Инсон» ведет Реестр одиноких престарелых и людей с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.
Если одинокие престарелые люди и люди с инвалидностью потеряли свои биометрические паспорта или идентификационные ID-карты, их документы восстановят до включения в реестр по заявке Центра соцуслуг «Инсон» без взимания госпошлины.
С 1 марта 2024 года
Ассистенты соцработников будут работать по гибкому графику во все дни недели на почасовой основе для оказания услуг одиноким престарелым и людям с инвалидностью с ограниченными возможностями ухода за собой, самостоятельной мобильности и ориентации.
С 1 апреля 2024 года
Одиноким престарелым и людям с инвалидностью, включенным в реестр, и сопровождающему их лицу раз в год будут выделяться бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно).
В центрах социальной поддержки в Самаркандской, Ферганской областях и в Ташкенте стартует эксперимент:
люди, проживающие в центрах соцподдержки, могут оставаться в них на краткий или длительный срок, а по потребности и желанию — навсегда покинуть дом-интернат;
краткосрочные и долгосрочные социальные и реабилитационные услуги будут оказывать в мобильной форме и в форме дневных посещений.
С мая 2024 года
Вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат за продукты питания и товары личной гигиены одинокие престарелые и люди с инвалидностью, включенные в реестр, будут ежемесячно получать материальную помощь в размере минимальных потребительских расходов.