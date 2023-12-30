Волгоградцам рассказали, какие изменения их ждут в 2024 году

Также были внесены коррективы в правила предоставления поддержки, касающиеся приезжих. Иностранцы сейчас могут получить российское гражданство после рождения ребенка, что дает им право на маткапитал. Однако после нового года на него могут рассчитывать те семьи, где родители имеют российское гражданство, а их ребенок является по рождению гражданином России.