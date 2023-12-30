Волгоградцам рассказали, какие изменения их ждут в 2024 году

Так, с 1 января в Волгоградской области родители детей до полутора лет даже при выходе на работу продолжат получать пособия. Ранее они теряли право на выплату, выходя на полный рабочий день.
Также с первого дня января вслед за минималкой увеличится сумма детских пособий. Например, единое пособие беременных женщин в 100% достигнет 14 299 рублей, на ребенка до 17 лет — 12 799 рублей.
Как сообщает «Волгоградская правда.ру», теперь маткапитал будут давать при своевременном оформлении гражданского, его размер проиндексируют с февраля.
Также были внесены коррективы в правила предоставления поддержки, касающиеся приезжих. Иностранцы сейчас могут получить российское гражданство после рождения ребенка, что дает им право на маткапитал. Однако после нового года на него могут рассчитывать те семьи, где родители имеют российское гражданство, а их ребенок является по рождению гражданином России.
Помимо этого, с 1 января пенсии россиян вырастут на 7,5%, средний размер страховых выплат для неработающих пенсионеров составит 23 400 рублей.
Однако в России продолжается увеличение пенсионного возраста. В наступающем году на пенсию могут выйти мужчины в возрасте 63 лет, женщины — 58 лет.
Еще одни из нововведений в 2024 году — школьники не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках, кроме случаев угрозы жизни, в школьную программу вернут черчение и добавят дисциплины по изучению и управлению БПЛА, а призывной возраст в армию повысят до 30 лет.
Банки перестанут взимать комиссию при оплате коммуналки, первый взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, а максимальную сумму займа ограничат до 6 млн рублей.
И последнее нововведение — кредитные каникулы станут бессрочными. На время каникул заемщик ежемесячные платежи не вносит, но проценты по кредиту начисляются.