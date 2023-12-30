В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году

ВОЛГОГРАД, 30 дек — РИА Новости. Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу пресс-служба городской думы.
В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй теракт был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе № 15А в Дзержинском районе города, погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В пятницу волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года. В субботу жители города вспоминают погибших при подрыве троллейбуса на улице Качинцев. По информации думы, на месте трагедии 30 декабря 2013 года в эту субботу прошел траурный митинг.
«Десятки жителей города — близкие и родные погибших пассажиров, общественники, представители силовых структур и власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку», — говорится в сообщении властей.