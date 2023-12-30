Из-за непогоды в Астане задержали самолет с хоккеистами «Трактора»

Непогода добралась и до столицы соседнего Казахстана — Астаны, где сегодня играл (и проиграл) челябинский «Трактор». В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева задержаны десятки рейсов.
Из-за этого команде черно-белых придется немного задержаться в соседнем государстве.
— Вылет задержан как минимум до 8 часов вечера (разница во времени между Челябинском и Астаной +1 час), — рассказали КП-Челябинск в команде «Трактор».
По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет из Астаны прилетит в 20:00 вместо запланированных 19:00.